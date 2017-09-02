علق ويلفريد أوسي عضو اتحاد كرة القدم الغاني، على حظوظ منتخب بلاده في الوصول إلى كأس العالم 2018 بروسيا بعد التعادل أمام الكونغو بهدف لمثله في الجولة الثالثة من التصفيات. وأكد عضو الاتحاد الغاني أن فرص غانا في التأهل لا تتعدى 30% فقط، مشيرا إلى أن المنتخب سيقاتل من أجل التأهل للمونديال. وأصبح رصيد النجوم السوداء نقطتين فقط في المركز الثالث بعد التعادل في مباراتين وخسر واحدة.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيره الأوغندي في كمبالا أول أمس بهدف دون رد، قبل مباراة العودة في الاسكندرية 5 سبتمبر المقبل.

ويسعى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني للفوز في الإياب أمام أوغندا ليضمن تأهله إلى كأس العالم وتحقيق حلم المصريين بالعودة للمونديال من جديد بعد غياب دام 28 عاما منذ آخر تواجد في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

ويمتلك الفراعنة 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين من التصفيات وخسارة الجولة الثالثة، وتعد المباراة المقبلة نقطة فاصة في مشواره ويتوجب عليه الفوز وعدم الاستهانة بالمباراة حتى لا تتعقد الأمور.