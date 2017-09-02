انتظم إسلام محارب لاعب الأهلي في مران الفريق اليوم السبت بعد أن غاب عن التدريبات الجماعية في الأيام السابقة بسبب المعاناة من آلام في الحوض.

وشارك اللاعب في مران المارد الأحمر من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم 10 سبتمبر المقبل في أول جولات الدوري الممتاز، قبل مواجهة الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما انتظم الثنائي أحمد الشيخ وأيمن أشرف في مران الأهلي بعد أن خرج اللاعبين من معسكر منتخب مصر قبل مواجهة منتخب أوغندا والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدف نظيف دون رد.

من ناحية أخرى طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق، طلب سرعة إنهاء صفقة فاكامانى ماهلامبي لاعب بيدفيست.

وسيقوم عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بإبلاغ محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي بالطلبات المالية للنادي الجنوب إفريقي.

واكد حسام البدري لإدارة الأهلي رغبته في سرعة إتمام الصفقة خاصة أن اللاعب لفت نظرهم، وأنه يجيد أيضًا اللعب في المركزين سواء كمهاجم صريح أو كجناح.