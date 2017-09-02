يستعد الجمهور المصري والأردني لمشاهدة مباراة الزمالك والفيصلي الودية والتي ستقام غد الأحد بمناسبة اعتزال حسونة الشيخ اللاعب السابق للفريق الأردني.

ومن المقرر أن تعرض المباراة عبر القناة الرياضية الأردنية والتي تبث عبر تردد: 10930معدل الترميز : 27500.

من ناحية أخرى تمسك المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، بمهاجم الفريق باسم مرسي ليستمر مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ومن جانبه كان أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف علي الكره قد أعلن في وقت سابق إيقاف مرسي وتغريمه 300 ألف جنيه وعرضه للبيع.

عقوبة الزمالك لم تتوقف عن عرض اللاعب للبيع، لكنها طالت مطالبته برد مقدم عقد الموسم الجديد واستبعاده من قائمة مباراة الفيصلي الأردني الودية.

وأشارت مصادر داخل القلعة البيضاء، إلى أن الجهاز الفني الجديد بقيادة نيبوشا أعلن حاجته لقدرات اللاعب.

وأقرت إدارة الزمالك تلك العقوبات بعد ما بدر من باسم مرسي من سلوك عقب مباراة الرائد السعودي التي اقيمت على استاد بتروسبورت.

وقام مهاجم الزمالك بتحطيم زجاج باب ملعب بتروسبورت بعد انتهاء مباراة الفريق الأبيض الودية أمام الرائد السعودي التي فاز فيها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن جانبه أيد طارق يحيى المدرب العام في جهاز الزمالك، قرار مجلس إدارة، مؤكدا انه نهائيا ولا رجعة فيه خاصة أن اللاعب تجاوز.