يصل فاكامانى ماهلامبى لاعب نادى بيدفيست الجنوب أفريقى إلى القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي.

ويستعد اللاعب للانضمام بشكل رسمى لصفوف القلعة الحمراء لتدعيم هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

واشترطت إدارة الأهلى اجتياز اللاعب للكشف الطبي قبل التوقيع معه بشكل رسمي.

وتوصل النادي الأهلى لاتفاق مع بيدفيست، بخصوص التعاقد مع فاكامانى ماهلامبى، حيث نال اللاعب إعجاب الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، عقب مشاهدته فى مباريات فريقه فى الموسم الماضى.

وكان الجهاز الفني قد تابع مباريات اللاعب مع فريقه طوال الفترة الماضية، ونجح ماهلامبى في تقديم مستويات ممتازة مع فريقه بيدفيست.

وجاء قرار الأهلي بك اللاعب بعد قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد اللاعبين الأجانب لأربعة ، فى ظل وجود الثلاثى المغربي وليد أزارو والتونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى بقائمة المارد الأحمر للموسم الجديد.

ومازال الأهلي يبحث عن مدافع جديد للتعاقد معه من أجل تدعيم خط دفاع المارد الأحمر وتعويض رحيل حجازي المحترف في صفوف نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي.