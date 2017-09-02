فاز منتخب زامبيا، على نظيره الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم زامبيا بهدفين نظيفين بتوقيع اللاعب بويد مويلا، وحاول ياسين براهيمي لاعب الجزائر تقليل الفارق عندما سجل هدفه في الشوط الثاني في الدقيقة 55.

لكن أكد المنتخب الزامبي تفوقه وسجل اينوك ميبو الهدف الثالث في الدقيقة 88 .

وودع المنتخب الجزائري تصفيات المونديال بعد أن تذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية،حيث تعادل أمام الكاميرون بهدف لمثله،وبعدها خسر أمام نيجيريا بثلاثية مقابل هدف.

ولم يشارك رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي مع محاربوا لصحراء أمام زامبيا في مباراة اليوم بعد غيابه عن معسكر المنتخب.

وحاول اللاعب الانتقال إلى نادي كبير خلال الانتقالات الصيفية لكنه فشل في ذلك وسيستمر مع ليستر هذا الموسم ويرتدي قميص لفريق وسيحاول مجددا الخروج خلال الانتقالات الشتوية المقبلة والانضمام إلى فريق جديد.

وارتبط الدولي الجزائري بعدد من الأندية مثل ارسنال وتشيلسي وبرشلونة الإسباني لكنه سيستمر مع ليستر سيتي