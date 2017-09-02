عمرو بركات يدخل دائرة اهتمامات الإسماعيلي مجددا

عاد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمرو بركات، للدخول مجددا ضمن اهتمامات النادي الإسماعيلي، لتدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل.

الإسماعيلي يجدد رغبته لضم بركات

ويسعى الإسماعيلي لضم اللاعب، حالة خروجه من حسابات الجهاز الفني للأهلي بالموسم القادم .

وأعلن نادي الإسماعيلي ترحيبة بضم بركات ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكانت مواجهة الأهلي الأخيرة أمام نظيره النصر قد شهدت انفعال متكرر من حسام البدري، المدير الفني للفريق، على عمرو بركات لاعب وسط فريقه.

يذكر أن بركات، كان قد انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من ليرس البلجيكي.

ولعل الظهور الأبرز لبركات خلال مشاركتهمع الفريق الأحمر خلال البطولة العربية التي استضافتها مصر، وتمكن من تسجيل هدفين قدم بهما أوراق اعتماده أمام جماهير الأهلي.