المصري يتفق مع الزمالك علي ضم كوفي

توصلت إدارة النادي المصري البورسعيدي، لاتفاق مع الزمالك لضم المدفع البوركيني محمد كوفي مقابل مليون جنيه.

الزمالك يوافق على انتقال كوفي للمصري

وتقدم مسئولو المصري البورسعيدي، بعرض رسمي لضم ثنائي الزمالك، البوركيني محمد كوفي وأحمد مجدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل الطرفان لإتفاق يقضي انتقال اللاعب كوفي إلى النادي البورسعيدي، مقابل مقابل مليون جنيه و-خصم من المستحقات المالية المتأخرة في صفقة كابوريا والبالغة 4 مليون جنيه .

وكانت الاتصالات بين الطرفين استمرت حتي فجر اليوم واتفقا علي انضمام اللاعب بعد عودته من الاردن وقدوم محاميته الخاصة .

وفي قت سابق رفض مسئولو الزمالك، العرض المالي المقدم من المصري، وطلبو الحصول على مليون و500 ألف نظير رحيل “كوفي” ومليون جنيه مقابل الاستغناء عن “مجدي”.

وفي سياق آخر وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الأردن استعدادا للقاء الفيصلي الأردني غدا الأحد في اعتزال حسونة الشيخ.

وتضم القائمة المسافرة 23 لاعبا وهم: محمود جنش وعمر صلاح و محمد مجدي و محمود علاء ومحمد كوفي وأحمد أبو الفتوح وأحمد مجدي وحازم إمام و محمود دونجا و إبراهيم عبد الخالق ومحمد أشرف وأحمد رفعت ومعروف يوسف وعبد الله جمعه وأحمد داودا وأحمد كابوريا وأحمد مدبولي و يوسف أوباما وباسم مرسي ومصطفي محمد ورزاق سيسيه و كاسونجو وخالد قمر.