تعرف على برنامج المنتخب استعدادا للثأر من هزيمة أوغندا

يستأنف المنتخب المصري استعداداته لمواجهة اوغندا، في المواجهة المرتقبة المقرر لها، مساء الثلاثاء، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

مصر تستعد لمواجهة أوغندا بشعار لا بديل عن الثأر

وتلقى المنتخب المصري هزيمة، مساء الخميس الماضي، على يد أوغندا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من تصفيات روسيا 2018.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الأوغندي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

وجاء البرنامج على النحو التالي:

تناول وجبع الإفطار في الساعة العاشرة صباحا، ثم محاضرة فنية في الواحدة ظهرا.

مع حلول الواحدة والنصف ظهرا يتناول اللاعبون وجبة الغذاء، ثم يتجمع اللاعبون في السادسة مساء.

التجمع سيكون من السادسة وحتى السابعة، ثم يتحرك اللاعبون للتدريب في السابعة مساء.

عقب المران، سيحصل اللاعبون على مران استشفائي في الثامنة والنصف مساء.

المنتخب الغاني قد تعادل إيجابياً في أخر اللحظات أمام المنتخب الكونغولي، بهدف لمثله، ليتضائل فرصة تأهله إلي مونديال روسيا بعدما فشل في حصد الثلاث نقاط، ليكتفي بحصد نقطتين فقط من ثلاث مواجهات هزيمة أمام المنتخب الوطني وتعادل امام الثنائي الكونغو وأوغندا.ا

ويسعي المنتخب الوطني للفوز على نظيره الأوغندي ، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، من أجل توسيع الفارق مع غانا وأوغندا المنافس الوحيد للفراعنة.

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب الأوغندي في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.