الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة “ماهلامبي”

يكثف مسؤولو النادي الأهلي جهودهم، لوضع الرتوش الأخيرة خلال الساعات الجارية من أجل إنهاء صفقة فاكامانى ماهلامبي، مهاجم نادي بيدفيست الجنوب إفريقي.

البدري يطالب بسرعة ضم ماهلامبي

ومن جانبه قام نادي بيدفيست بإبلاغ نظيره الأهلي أن القيمة المالية المطلوبة من أجل الاستغناء عن المهاجم صاحب الـ20 عامًا، 2.5 مليون دولار.

وفي وقت سابق طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق، طلب سرعة إنهاء الصفقة.

وسيقوم عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بإبلاغ محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي بالطلبات المالية للنادي الجنوب إفريقي.

واكد حسام البدري لإدارة الأهلي رغبته في سرعة إتمام الصفقة خاصة أن اللاعب لفت نظرهم، وأنه يجيد أيضًا اللعب في المركزين سواء كمهاجم صريح أو كجناح.

يذكر أن ماهلامبي قد خاض في الموسم الماضي 16 مباراة ما بين بطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا ونجح في في تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 أخرى.

وفي سياق أخر يبدأ الأهلي الموسم الجديد مشواره في الحفاظ على لقب الدوري بمواجهة طلائع الجيش فى الجولة الأولى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وعلى الجانب الأخر يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي بعدها فى السادس عشر من الشهر ذاته ببرج العرب فى ذهاب دور ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.