كوبر يدرس استبعاد “عبد الشافي” من مواجهة أوغندا

لم يحسم الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر موقفه من تواجد محمد عبد الشافى، لاعب الأهلي السعودى، في تشكيل الفراعنة أمام أوغندا المقبلة فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

عبد الشافي يتعرض للهجوم بعد مباراة أوغندا

وتعرض المنتخب المصري للهزيمة، مساء الخميس الماضي، على يد أوغندا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من تصفيات روسيا 2018.

وبعد الهزيمة خرجت بعض التقارير التي تشير إلى خروج عبد الشافي من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى من المباراة المقبلة.

وتعرض “شيفو” لهجوم شديد بسبب أدائه الضعيف خلال المباراة الأخيرة للفراعنة، بجانب تحميل الجهاز الفنى لعبد الشافى المسئولية الأكبر عن الهدف الذى دخل شباك الفراعنة.

الجدير بالذكر أن هدف اوغندا الوحيد فى مبارة أوغندا جاء من جه “شيفو”، بعدما تمكن مهاجم أصحاب الأرض من استلام الكرة دون مضايقه من عبد الشافي، ثم تسديها في شباك الحضري.

ويدرس المدرب الأرجنتيني كوبر استبعاد عبد الشافي بسبب مخالفته للتعليمات، إثر صيامه فى مباراة الذهاب دون معرفة الجهاز الفنى.

وقبل المباراة اتفق الجهاز الفني مع اللاعبين على عدم خوض اللقاء وهم صائمين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة هناك.

وخالف عبد الشافي تعليمات كوبر وجهازه بعدما قرر عدم الإفطار، وخوض اللقاء صائما.