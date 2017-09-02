أبو تريكة ساخرا من فشل ليفربول: “أين كوتينيو يا أشرف”.

فشلت إدارة نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع البرازيلي كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالتزامن مع غلق باب الانتقالات الصيفية هذا الموسم.ظ

برشلونة يفشل في التعاقد مع كوتينيو

ووجه محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر رسالة لأشرف بن عياد، المراسل بقناة بي إن سبورت”، قائلًا “أين كوتينيو يا أشرف”.

وكانت إدارة البلو جرانا قد قدمت خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية عرضا أخيرا قيمته 160 مليون يورو، لكن إدارة الرديز واصلت الرفض.

يذكر أن بن عياد، مراسل بي إن سبورت، كان قد أكد في وقت سابق أن نادي برشلونة ضم كويتينو.

وكتب بن عياد على حسابه، على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، “كل التوفيق لمنتخب المغربي اليوم”، ليرد أبو تريكة ساخرًا “لا تغير الموضوع يا أشرف كوتينيو فين؟”.

وكان النجم البرازيلي كوتينيو قد انضم لليفربول في شهر يناير موسم 2012/2013 قادما من إنتر ميلان.

وشارك كوتينيو مع الريدز في 182 مباراة وسجل خلالهم 42 هدفا.

وفي وقت سابق أعلن برشلونة ضم عثمان ديمبلي من نادي دورتموند الألماني، لكنه فشل في ضم كوتينيو وأنخيل دي ماريا.