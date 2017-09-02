أحمد مرتضى يقترح دخول الفراعنة في معسكر للجيش للتأهل لكأس العالم

اقترح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الجهاز الفني للمنتخب المصري، بعض الأمور قبل مواجهة أوغندا المصيرية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مقترح غريب من نجل مرتضى لتأهل الفراعنة إلى كأس العالم

وسقط المنتخب المصري في فخ الهزيمة، مساء الخميس الماضي، على يد أوغندا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من تصفيات روسيا 2018.

ويحاول منتخب مصر تعديل الأوضاع، والفوز على ضيفه الأوغندي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، من أجل الاقتراب خطوة من التأهل للمونديال بعد غياب 27 عامًا.

وكتب أحمد مرتضى، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر مساء الجمعة: “اعملوا معسكر مباراة المنتخب بمعسكر للجيش، وليكن قاعدة محمد نجيب”.

وأضاف: “ابعدوا اللاعبين والجهاز الفني عن الإعلام قبل المباراة، والباقي اتركوه لمشيئة الله”.

وقبل مواجهة الثلاثاء المقبل يتصدر منتخب أوغندا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب مصر بـ6 نقاط، ثم غانا برصيد نقطتين، والكونغو في المركز الأخير بنقطة واحدة.

يذكر أن قاعدة محمد نجيب العسكرية الجديدة، التي تم افتتاحها مؤخرا بشهر أغسطس الماضي توجد في مدينة الحمام بالقرب من الإسكندرية، وتحتوى على استاد لإقامة المباريات والمعسكرات.