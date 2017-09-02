كوبر يُجهز خطة بديلة في حراسة عرين الفراعنة أمام أوغندا

يستأنف المنتخب المصري، اليوم، استعداداته لمواجهة اوغندا، في المواجهة المرتقبة المقرر لها، مساء الثلاثاء، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

كوبر يدرس إراحة الحضري أمام أوغندا

ويدرس المدر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، منح عصام الحضري، حارس مرمى الفراعنة، راحة من تدريبات اليوم السبت.

وتلقى المنتخب المصري هزيمة، مساء الخميس الماضي، على يد أوغندا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من تصفيات روسيا 2018.

وخلال المباراة التي خسرها الفراعنة تعرض الحارس المخضرم لكدمة في الركبة أثناء مشاركته في مباراة الفراعنة أمام أوغندا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وحتى الآن لم يحسم كوبر، قراره بشأن بمشاركة الحضري في المباراة المقبلة أمام أوغندا، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، إلا أن الجهاز الفني يدرس بقوة عدم المجازفة بالحارس المخضرم.

يلتقي منتخب مصر مجددًا نظيره الأوغندي يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.

ويتصدر منتخب أوغندا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب مصر بـ6 نقاط، ثم غانا برصيد نقطتين، والكونغو في المركز الأخير بنقطة واحدة.