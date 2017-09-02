العميد معلقاً على تعادل غانا: شكلها عاوزانا

علق أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني و نادي الزمالك والأهلي السابق، على تعادل منتخب غانا أمام نظيره الكونغو، إيجابيا بهدف لكل فريق.

وقال حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، « بعد تعادل غانا أمام الكونغو.. شكلها عاوزانا بس إحنا نعوزها».

وتعادل المنتخب الغاني أمام نظيره الكونغولي، إيجابيا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، ضمن ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وبهذه النتيجة تضائلت فرص تأهل البلاك ستارز، إلي مونديال روسيا، بعدما فشل في حصد الثلاث نقاط، واكتفي فقط بنقطتين من ثلاث مواجهات.

المستفيد الوحيد من تعادل غانا مع الكونغو هو المنتخب الوطني، حيث أنه إذا فاز على نظيره الاوغندي في للمباراة المقبلة والمقرر لها يوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالاسكندرية،ضمن إياب الجولة الرابعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني برصيد 6نقاط بينما يأتي المنتخب الاوغندي في صدارة المجموعة برصيد 7نقاط.