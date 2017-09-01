المصري لمسئولي الزمالك: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

رد المصري البورسعيدي، بشكل رسمي على ما أثير مؤخرا حول رفض نيبوشا المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك لصفقة اللاعب أحمد كابوريا الذى انتقل إلى صفوف الفريق الأبيض من الفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية الصيفية.

وعلم “الفجر الرياضي” أن إدارة المصري البورسعيدي، ترفض إطلاقا الحديث في هذا الأمر، مؤكدا أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل.

وكان نيبوشا أبدى اعتراضه على المستوى الفني لكابوريا، الذي انتقل إلى الزمالك مقابل 8 مليون جنيه الفني وأن هناك اتجاه داخل نادى الزمالك لمطالبة النادى المصرى بالتراجع عن الصفقة واسترداد المبلغ.