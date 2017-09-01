فحص طبي لـ “محارب” قبل مران غداً

يخضع إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي فحص طبي قبل مران غداً السبت، لتحديد مصيره من المشاركة في مباراة طلائع الجيش بالدوري.

كان محارب قد تعرض للإصابة في الحوض أثناء مشاركته في التدريبات، جعلته لم يشارك مع الأهلي لفترة طويلة.

الأهلي يعسكر في 6 اكتوبر استعدادا للموسم الجديد

الأهلي يعسكر حالياً بمشروع الهدف، في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للموسم المقبل والذي يستهل الأهلي مشواره فيه بمواجهة طلائع الجيش، يوم 6سبتمبر المقبل، ومن ثم مواجهة الترجي التونسي يوم 15 من الشهر نفسه، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

البدري يعطي اللاعبين إجازة عيد الأضحي

منح حسام البدري، المدير الفني للفريق الاحمر،إجازة عيد الأضحي للاعبين، اليوم فقط على أن يستأنف المران غداً السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المقرر أن يظهر أيضا في التدريبات بملعب مختار التتش بالجزيرة، التونسي أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال، بعد قضاء فترة إجازة قصيرة وسط أسرته بتونس منحها له الجهاز الفني .