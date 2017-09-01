حسام البدري يطمئن على لاعبي الأهلي الدوليين في معسكر الفراعنة

حرص حسام البدرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على التواصل هاتفيًا مع لاعبى فريقه الدوليين اليوم الجمعة، بعد عودتهم برفقة بعثة المنتخب من أوغندا بعد مواجهة الأمس أمام المنتخب الأوغندى والتى خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

وطالب البدري، لاعبى الأهلى الدوليين بالتمسك بحلم التأهل إلى كأس العالم روسيا 2018، مؤكدًا لهم أن التعادل الذى حققه منتخب غانا اليوم، أمام الكونغو بنتيجة 1-1 بجانب خوض المباراتين المقبلتين أمام أوغندا والكونغو فى مصر أمور تزيد من فرص تأهل الفراعنة إلى كاس العالم.

وأوضح البدرى للاعبيه الدوليين أنهم مطالبين بنسيان مواجهة أوغندا أمس، والتركيز فقط فى كيفية حسم النقاط الثلاث أمام أوغندا الثلاثاء المقبل فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابع من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.