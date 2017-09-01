مهارات وأهداف “ماهلامبي” صفقة الأهلي المنتظرة

توصل مسئولو النادي الأهلي، إلي اتفاق شبه نهائي مع إدارة نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، بشأن التعاقد مع اللاعب ماهلامبي، الجناح الأيسر للفريق، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

البدري يستغل قرار الجبلاية بالتعاقد مع الأفارقة

ويسعي حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي التعاقد مع اللاعب في أسرع وقت، لاسيما بعد قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق بالدوري الممتاز.

كان مسئولو النادي الجنوب إفريقي قد رفضوا عرض مسئولو نادي صن داون، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، ليستغل مسئولو القلعة الحمراء رفضهم رحيل اللاعب، وينجحوا في انهاء التعاقد مع إدارة النادي الجنوب إفريقي، والحصول على اللاعب لمدة 5 مواسم.

جدير بالذكر أن مسئولو الأهلي تربطهم علاقة جيدة بمسئولي بيدفيست، بعدما انتقل عمرو جمال إلي صفوف النادي الجنوب إفريقي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف دولار.

ومن المقرر أن يأتي اللاعب إلي القاهرة خلال ساعات قليلة من الآن، تمهيداً لانضمامه رسميا الى الفريق، وقيده في قائمة الأهلي للموسم الجديد.