خالد بيومي يعلق على تعادل غانا أمام الكونغو

علق خالد بيومي على تعادل المنتخب الغاني أمام نظيره الكونغولي ، اليوم إيجابياً في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال بيومي خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، ” مشكلتنا أننا نرى غانا وغير منتبهين لأوغندا !!”.

وتضائلت فرص تأهل المنتخب الغاني إلي مونديال روسيا، بعدما سقط في فخ التعادل أمام الكونغو، ليصل مجموع نقاطه إلي نقطتين فقط، من ثلاث مواجهات، ليبتعد عن المنافسة بنسبة 90 %.

بشري خير للفراعنة قبل مواجهة أوغندا

يُعد المنتحب الوطني هو المستفيد الوحيد من هذه النتيجة، لاسيما وأن الفارق بينه وبين البلاك ستارز لم يتسع.

وأمام الفراعنة فرصة لا تعوض في حال الفوز على أوغندا في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، سيتصدر المنتخب الوطني المشهد من جديد ، حيث سيرتفع رصيد إلي 9 نقاط متفوقاً على أوغندا بفارق نقطتين و عن غانا بفارق 7 نقاط وعن الكونغو بفارق 8 نقاط.