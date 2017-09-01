سيناريوهات تأهل الفراعنة إلى المونديال بعد تعادل غانا والكونغو

منح منتخب الكونغو نظيره منتخب مصر هدية ثمينة، بعد تعادله مع منتخب غانا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (روسيا 2018).

تلك النتيجة تأتي في صالح منتخبي مصر وأوغندا في سباق الحصول على بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم وذلك بعدما خرج منتخب غانا “اكلينيكيًا” من السباق بعد تعادله مع الكونغو في الجولة الثالثة.

وأصبح ترتيب مجموعة “مصر” بعد الجولة الثالثة كالتالي:

1- أوغندا .. 7 نقاط

2- مصر .. 6 نقاط

3- غـانا .. نقطتين

4- الكونغو.. نقطة واحدة

– الحالة الأولى:

يستطيع المنتخب المصري التأهل إلى كأس العالم مباشرة ودون انتظار نتيجة مباراته ضد غانا في الجولة الأخيرة، ولكن بشرط فوز الفراعنة على (أوغندا – الكونغو) في مباراتي الجولتين الرابعة والخامسة، والوصول للنقطة الـ12، مع تعثر منتخب أوغندا أمام المنتخب الكونغولي أو الغاني، حيث سيكون أقصى رصيد يمكن للمنتخب الأوغندي الوصول إليه 11 نقطة وذلك غير كاف للتأهل للمونديال.

– الحالة الثانية:

في حالة فوز المنتخب المصري على (أوغندا والكونغو) في مباراتي الجولتين الرابعة والخامسة، وفوز منتخب أوغندا على غانا والكونغو، سيكون لقاء منتخب مصر مع نظيره الغاني في الجولة الآخيرة من التصفيات هو الحاسم لتحديد هوية المتأهل للمونديال عن هذه المجموعة، ولن يكون للمنتخب الوطني بديل سوى الفوز على “البلاك ستارز” والوصول للنقطة 15 أو التعادل وهنا يتساوى مع نظيره الىوغندي في رصيد النقاط بـ13 نقطة وهنا لابد أن يكون فارق الأهداف بينهما لصالح الفراعنة لحسم تأهله للحدث العالمي.

– الحالة الثالثة:

في حالة تعادل منتخب مصر أمام آوغندا بالجولة الرابعة والفوز على الكونغو في الجولة الخامسة يصل رصيده إلى 10 نقاط، وفي حالة فوز المنتخب الآوغندي على نظيره غانا يصل للنقطة 11، وهنا ستكون الجولة الأخيرة الحاسمة للمتأهل للمونديال، حيث يحتاج الفراعنة للفوز علي غانا وتعثر آوغندا أمام الكونغو ليتأهل “آبناء النيل” للمونديال.