البدري يكلف الشعلالي بإعداد برنامج خاص للدوليين

طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التونسي أنيس شعلالي، مخطط الأحمال في الفريق الأول، بإعداد برنامج بدني خاص للاعبين الدوليين عقب عودتهم من معسكر المنتخب الوطني.

وانضم إلي المنتخب الوطني كلًا من عبد الله السعيد و سعد سمير و رامي ربيعة و أحمد فتحي و صالح جمعة و حسام عاشور و احمد الشيخ و شريف إكرامي.

وأكد البدري على الشعلالي ضرورة الإسراع في إعداد البرنامج، استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي يستعد للموسم الجديد بمعسكر أكتوبر

الأهلي يعسكر حالياً بمشروع الهدف، في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للموسم المقبل والذي يستهل الأهلي مشواره فيه بمواجهة طلائع الجيش، يوم 6سبتمبر المقبل، ومن ثم مواجهة الترجي التونسي يوم 15 من الشهر نفسه، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

البدري يعطي اللاعبين إجازة عيد الأضحي

منح حسام البدري، المدير الفني للفريق الاحمر،إجازة عيد الأضحي للاعبين، اليوم فقط على أن يستأنف المران غداً السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.