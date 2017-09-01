الحضري : أنا سليم.. وجاهز لمواجهة أوغندا ولو بقدم واحدة

أكد عصام الحضري قائد منتخب مصر أنه جاهز لحراسة عرين الفراعنة أمام أوغندا في المباراة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا. الثلاثاء المقبل بملعب برج العرب.

وتعرض الحضري لإصابة في الركبة خلال مباراة أوغندا السابقة أمس الخميس، في الجولة الثالثة للتصفيات، والتي خسرها منتخب مصر بهدف دون رد.

وقال الحضري “أنا متواجد في معسكر المنتخب بشكل طبيعي، وسنجري عمليات الاستشفاء على مدار يومين قبل البداية في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة أوغندا”.

وأضاف “تدربت اليوم في صالة الجيمانيزوم وأديت بعض تمارين التقوية على الركبة، إضافة إلى جلسة في حمام السباحة وأخرى تأهيلية”.

وتابع “وفي المساء سوف أجري بعض الإطالات والتدريبات العادية، وغدا سنرفع الحمل التدريبي أكثر ونستمر في ذلك حتى يوم المباراة”.

وشدد حارس التعاون السعودي “أنا سليم تماما وجاهز للمشاركة في المباراة وحراسة مرمى المنتخب ضد أوغندا”.