عامر حسين يشيد بأداء “كوبر” وينفي شائعة إقالته

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ، ان مجلس ادارة اتحاد الكرة المصرية يساند المدير الفني للمنتخب الوطني “هيكتور كوبر ” ، وذلك لما حققه من إنجازات منذ توليه مهامه مع الفراعنه ، وخصوصا مبارتي تصفيات كأس العالم في الجولة الاولى والثانية التي فاز بهم وحقق 6 نقاط وهذا لم يحدث من قترة طويلة.

واضاف حسين ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اون سبورت ، انه ليس من الطبيعي ان يحقق كوبر ارقاما جيدة مع المنتخب ويزيد من مهامه ، وخصوصا ان الوقت ضيق ونحن بحاجه الى استقرار ، وهزيمة واحدة ليست دليلا على ضعف مستوى او فنيات المدير الفني.