الأهلي يوجه ضربة قوية لـ”معلول” بالتعاقد مع نجم جنوب إفريقيا

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع “فاكاماني ماهلامبي” جناح فريق بيدفيست الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب مع فريقه في الفترة الأخيرة.

وتوصل مسؤولو القلعة الحمراء إلي اتفاق مع إدارة بيدفيست الجنوب أفريقي لضم “ماهلامبي” لمدة 5 مواسم قادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نال اللاعب اعجاب حسام البدري المدير الفني للفريق.

ومن جانبه أكد جوزيه فيريرا المدير التنفيذي للنادي الجنوب أفريقي أن الأهلى اقترب من الحصول على توقيع اللاعب “ماهلامبي” ، وذلك بعد رفض إدارة ناديه عرض صن داونز الجنوب أفريقى لشراء اللاعب.

يذكر أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم تسمح بقيد 4 أجانب بقائمة الأندية، ويضم الأهلي 3 لاعبين أجانب فقط، هم ، ازارو واجايي وعلي معلول، لذلك يستطيع ضم “ماهلامبي” وقيده بقائمة الموسم الجديد.