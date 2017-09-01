حكم مباراة غانا و الكونغو يلغي هدف لغانا

كواسي أبياه مدرب غانا يبدأ المباراة بتشكيل قوي هجومي لاستغلال سقوط مصر أمام أوغندا في الجولة الثالثة ولتسجيل أول انتصار في المجموعة بأكبر عدد ممكن من الأهداف.

غانا ستهاجم الكونغو بالثلاثي أسامواه جيان وجوردان وأندريا أيو، وخلفهم أوفوري وأتسو وبارتي، ورباعي دفاعي مكون من مينساه وأمرتي، ولارويه÷ وريتشارد أوفوري حارساً.

أحداث المباراة

المباراة بدأت بانحصار الكرة في وسط الملعب خلال الربع ساعة الأولى بلا فرص حقيقية، حتى سنحت فرصة لغانا بركلة حرة نفذت عرضية وجاء منها الهدف الأول في الدقيقة 14 لكن الحكم ألغاه لتستمر النتيجة بلا أهداف.

** ق17 جووووووووووووووووووووووووووووول الكونغو والهدف الأول