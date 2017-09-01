الليلة.. المنتخب يواصل استعداداته لأوغندا

يواصل المنتخب الأول، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، تدريباته استعدادا لمواجهة أوغند في مباراة العودة والمقرر لها يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مرانه في تمام السابعة من مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ومن ثم يخضع اللاعبون إلي جلسة إستشفاء عقب المران، على أن يتناولو وجبة العشاء في تمام التاسعة والنصف، ومن ثم يصعدوا إلي الغرف من أجل الخلود إلي النوم.

المنتخب يسعي للثأر من أوعندا

يسعي لاعبو المنتخب الوطني، للثأر من هزيمتهم أمام المنتخب الأوغندي، في مباراة الذهاب بهدف دون رد، من أجل حصد الثلاث نقاط الحاسمين في مشوار الفراعنة بالتصفيات، لاسيما وأن الفرصة لاتزال متحة حتى الآن.

وطالب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، الجماهير المصرية والإعلام بضرورة تقديم الدعم للاعبين ومساندتهم إلي أخر المشوار، مشيراُ إلي أنه يق في جميع اللاعبين على تجاوز هذه المحنة وتحقيق حلم الملايين والتأهل إلي المونديال الروسي.