نجاة بعثة منتخب مصر من الموت

نجت بعثة منتخب مصر الأول، من موت محقق في الطائرة الخاصة التي استقلتها أثناء رحلة العودة من أوغندا إلى مطار برج العرب، بعد تعرضها إلى اهتزاز شديد.

وجاء هذا الاهتزاز، بسبب دخول الطائرة بين سحابتين كبيرتين، وظلت الأمور غير مستقرة لمدة 20 دقيقة.

وانتشرت حالة من الذعر بين الركاب، بعد أن شدد قائد الطائرة على ضرورة الالتزام بالأماكن وربط الأحزمة جيدًا، قبل أن يُسيطر على الوضع.

وأكد قائد الطائرة فيما بعد، أن الطائرة كادت أن تسقط في حالة استمرار الوضع غير الآمن بين السحابتين.

يذكر أن منتخب مصر خسر بهدف دون رد، أمام أوغندا عصر أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر ان صالح جمعه قد تأثر بشدة داخل الطائره.