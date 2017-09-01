الجبلاية تكشف طلب غريب لأوغندا.. وتطرح 50 ألف تذكرة لمباراة العودة

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تقدم المنتخب الأوغندي بطلب غريب، بالبقاء في مصر لمدة 3 أيام عقب انتهاء مباراة العودة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل دون إبداء أسباب.

وأكد حسين، أنه تم طرح 50 ألف تذكرة في الأسواق، من أجل الحضور الجماهيري، لدعم ومساندة المنتخب الوطني خلال مباراته المقبلة أمام أوغندا، والمقرر إقامتها على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

كما أكد رئيس المسابقات في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون سبورت On Sport، أنه تم طرح عشرة ألاف دعوة سيتم توزيعهم.

الفراعنة يبحثن عن الفوز في مباراة العودة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

كان المنتخب الوطني قد خسر مباراة الذهاب في كمبالا بهدف دون رد، ليتلقى الفراعنة الهزيمة الأولى في التصفيات، بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على حساب الكونغو وغانا.

ويحتاج الفراعنة للفوز في لقاء العودة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للنهائيات.