بنسبة كبيرة.. “الحضري” خارج حسابات كوبر أمام أوغندا

أثبتت الأشعة التي خضع لها الدولي المصري عصام الحضري، حارس مرمى التعاون السعودي والمنتخب الوطني، اليوم الجمعة، إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، ليتأكد غيابه بشكل كبير عن لقاء العودة أمام المنتخب الأوغندي المقرر إقامته الثلاثاء المقبل.

الحضري يغيب عن لقاء العودة.. واستدعاء عواد

وعادت بعثة الفراعنة من كمبالا، فجر اليوم الجمعة، بعد الهزيمة من أوغندا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال 2018.

وكان الحضري، قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في لقاء أوغندا، إلا أنه رفض الخروج واستكمل المباراة، لتتأكد إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، بعد التحام قوي بينه وبين زميله أحمد حجازي.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، قد استدعى محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، للانضمام إلى معسكر برج العرب في الاسكندرية، على أن يشارك حارس الدراويش في مران اليوم.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة العودة أمام أوغندا، الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الافريقية لمونديال روسيا.