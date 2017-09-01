“صلاح” ينافس لاعبي البريمييرليج على جائزة لاعب الشهر

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، في قائمة أسماء اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي.

صلاح برفقة 6 لاعبين في قائمة المرشحين لجائزة الشهر

وأعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عن أسماء اللاعبين السبعة المرشحين للفوز بجائزة “لاعب الشهر” في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمييرليج”.

وتواجد الفرعون المصري لاعب الريدز في القائمة رفقة زميله السنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى لاعبي مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، وهنريك مختاريان، والمدافع فيل جونز.

كما ضمت القائمة ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، ويناس لوسل، حارس مرمى هيدرسفيلد، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي.

وانضم الدولي المصري إلى صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم، قادمًا من روما الايطالي، في صفقة كلفت خزينة الريدز 42 مليون يورو، لتعد أغلى صفقة تمت داخلة قلعة الآنفليد حتى الآن.

وقدم صلاح مستويات جيدة مع الريدز، ونجح في حجز مقعدًا أساسيًا في تشكيلة الألماني يورجن كلوب.

ويتواجد صلاح، حاليًا رفقة منتخب بلاده في معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة أوغندا الثلاثاء المقبل.