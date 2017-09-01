المنتخب يستدعي “عواد” لمعسكر أوغندا مجددًا

أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، قرر إعادة محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي لمعسكر المنتخب في برج العرب.

ومن المقرر أن ينضم عواد إلى معسكر الفراعنة المقام في برج العرب بالاسكندرية، على أن يشارك في مران اليوم رفقة زملائه، استعداداً للقاء أوغندا الثلاثاء المقبل بستاد برج العرب، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

كان حارس الاسماعيلي، ضمن قائمة كوبر التي أعلنها قبل السفر إلى كمبالا، إلا أنه تم استبعاده من قائمة الـ25 التي غادرت إلى أوغندا، رفقة أحمد الشيخ، وأيمن أشرف، ومحمود عزت.

وقرر كوبر، انضمام عودا لمعسكر المنتخب مرة أخرى، استعدادًا لمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني قد تعثر أمام أوغندا في مباراة الذهاب بكمبالا، وخسر الفراعنة المباراة بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثاني ويتجمد رصيده عند 6 نقاط، بينما احتلت أوغندا صدارة المجموعة وفي جعبتها 7 نقاط.