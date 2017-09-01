أكد كرم كردي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنتخب الوطني الأول، لا سبيل أمامه سوى الفوز في لقاء العودة أمام أوغندا والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

واضاف كردي، في تصريحات صحفية، أن يثق تمامًا في قدرات لاعبي المنتخب لتخطي عقبة مباراة الإياب، مشددًا على أنه لاسبيل أمامنا سوى تحقيق الانتصار من أجل المحافظة في فرصنا في التأهل للمونديال.

كرم كردي: لاعبو منتخب مصر قادرون على تحقيق الإنجاز

وأوضح كردي، أن لاعبي منتخب مصر، قادرون على إعادة البسمة والأمل للشعب المصري، بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه المنتخب خلال مباراة الذهاب أمام أوغندا، والتي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

وشدد عضو اتحاد الكرة، على أن الجبلاية، ستقف وراء الجهاز الفني للمنتخب المصري، مقدمة كل الدعم والمساندة لتخطى عقبة مباراة الإياب في الجولة الرابعة من التصفيات.

يذكر أن المنتخب الوطني تراجع إلى المركز الثاني برصيد ست نقاط، بينما تصدرت أوغندا جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.