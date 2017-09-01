لاعب الزمالك يلحق بزميله وينتقل إلى هذا النادي

رحب محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفكرة الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأبيض، خلال موسم الانتقالات الصيفية، والانتقال إلى الدوري السعودي.

كان اللاعب قد كشف عن تلقيه عرضًا سعوديًا، للانتقال إلى صفوف الرائد السعودي المحترف ضمن صفوفه نجم الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

وطالب إبراهيم، مسئولي النادي السعودي، بفتح مفاوضات رسمية مع الزمالك، تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال الميركاتو الصيفي.

محمد إبراهيم خامس المنضمين من الزمالك للدوري السعودي

وانتقل الثنائي محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الزمالك إلى صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة، نفس الحال بالنسبة للاعب مصطفى فتحي، المحترف ضمن صفوف التعاون، وسبقهم محمد عبد الشافي المنضم لأهلي جدة، بينما لحق بهم محمود عبد الرازق “شيكابالا”، المنضم حديثًا إلى الرائد.

كما انضم للدوري السعودي، حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري الذي انتقل إلى التعاون لمدة موسم، بالإضافة إلى حسام غالي، لاعب الأهلي المحترف حاليًا في صفوف النصر.