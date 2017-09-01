نجت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من الموت المحقق، أثنار رحلة العودة من كمبالا، على متن طائرة خاصة، حيث فوجئ قائد الطائرة، بسحابتي برق ورعد، أثرت على اتزان الطائرة ما يقرب من 40 دقيقة.

وظهرت علامات الخوف والرعب على ملامح البعثة المتواجدة على متن الطائرة، إلا أن الأمور مرت بسلام، ووصلت البعثة إلى مطار برج العرب بالاسكندرية صباح اليوم الجمعة.

منتخب مصر يتلقى الهزيمة الأول في تصفيات المونديال

وتعرض المنتخب الوطني للهزيمة أمام أوغندا بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب مانديلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وتوقف رصيد الفراعنة عند 6 نقاط، بينما رفع المنتخب الأوغندي رصيده إلى 7 نقاط، احتل بها صدارة المجموعة.

ومن المقرر أن يلتقي كلا المنتخبين في لقاء العودة، الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

يذكر أن تلك الهزيمة هي الأولى للفراعنة خلال تصفيات المونديال، حيث فاز على الكونغو وغانا في الجولتين الأولى والثانية.