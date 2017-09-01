أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن خسارة المنتخب الوطني أمام أوغندا في المواجهة التى أقيمت باستاد “مانديلا الوطني” بكمبالا، لن ينال من إصرار المسئولين، وأعضاء المنتخب الوطني على تحقيق حلم التأهل لكأس العالم وتقديمه هدية لوطنهم وشعبهم وجماهير الكرة المصرية.

وكان منتخب الفراعنة قد نال هزيمته على يد نظيره الأوغندي، بهدف دون فى مباراة الجولة الثالثة من المجموعات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

المنتخب خاض نصف المشوار

وقال أبو ريدة إن المنتخب خاض النصف الأول من المشوار الصعب وحقق خلاله فوزين مستحقين على الكونغو خارج أرضه وغانا على أرضه ، وتلقى خسارة غير مستحقة خارج أرضه أمام أوغندا، مشيرا إلى أن أمامنا النصف الثاني من المشوار بتسع نقاط سنعمل جميعا بكل امكاناتنا من أجل الحصول عليها جميعا.

وأضاف أبو ريدة أنه يعي تماما تقلبات كرة القدم ، ولكنه في الوقت نفسه يثق ثقة كبيرة في لاعبي مصر وجهازهم الفني لتجاوز هذا التحدي بنجاح ، باعتبارهم المجموعة نفسها التي قبلت تحديات سابقة وحققت خلالها نجاحات كبيرة ، وفي مقدمتها التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية والوصول إلى مباراتها النهائية في معركة كروية أشبه بالملحمة التي لن تنساها جماهير الكرة المصرية .

واختتم أبو ريدة : لقد لمست إصرارا من اللاعبين وجهازهم الفني على تجاوز هذه الخسارة ، كما تابعت تمسك الجماهير بالأمل ، وكل ذلك يجعلني أثق في أن منتخبنا سيعيد البسمة إلى وجوه المصريين ويحقق البهجة والسعادة للشعب المصري بإذن الله تعالى .