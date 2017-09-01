ميدو: كوبر ليس غبيًا.. ولدي ثقة كبيرة فى جيل الفراعنة

أكد أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لفريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة، ثقته فى جيل الفراعنة الحالي، وقدرته على تحقيق حلم المونديال والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وقال ميدو في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رغم كل شي مازال عندي ثقه كبيره في هذا الجيل بأنهم سيكونا علي الميعاد في مباراياتنا القادمة وسيعوضونا عن هذه المباراة في ال ٣ مباريات القادمه”.

وأضاف: “كوبر ليس غبيا ويعلم أخطائه جيدا ومتأكد بانه سيدخل المباراة القادمة بشكل مختلف وان شا الله نستطيع تخطي هذه الازمه بسلام”.

وتابع: “اتمني ان نتكاتف جميعا ولو لمره في الأوقات الصعبه لتحقيق حلمنا بالوصول لكأس العالم بعد غياب سنوات طويله”.

جاء هذا بعد ما ناشد ميدو الجهات الإعلامية بعدم توجيه الهجوم للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني يستعد لمباراة مصيرية، الثلاثاء المقبل أمام نظيره الأوغندي في إطار لقاءات الجولة الرابعة من عمر التصفيات.

المنتخب يسقط أمام أوغندا

وكان المنتخب الوطني قد نال هزيمته أمس الخميس على يد نظيره الأوغندي فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتى أٌقيمت على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

وتحركت بعثة الفراعنة عائدة إلى مصر ووصلت معسكر برج العرب لتجري إستعداداتها لمواجهة الجولة الرابعة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني بات يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة بفارق نقطة واحدة.