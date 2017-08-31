عضو الجبلاية: المنتخب الأوغندي منافس قوي .. وواجهنا سوء حظ كبير

أكد كرم كردي، عضو مجلس اتحاد الكرة، أن المنتخب واجه سوء حظ كبير، في مباراة اليوم أمام أوغندا، مشيراً إلي أننا بإمكننا تحقيق الفوز في مباراة العودة بالإسكندرية.

وتلقي المنتخب الوطني هزيمة من نظيره الأوغندي في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم الخميس ، على ملعب مانديلا، بهدف دون رد.

بهذه النتيجة تجمد رصيده عن النقطة الرابعة محتلاً المركز الثاني ، بينما تصدر المنتخب الأوغندي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة واحد بينما يتزيل المنتخب الكونغولي المجموعة بدون رصيد.

وأضاف كردي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حصاد الأسبوع، المذاع عبر فضائية dmc، ” أن المنتخب الأوغندي منافساً ليس سهلًا، وحققنا الفوز عليه في بطولة أمم أفريقيات في اللحظات الأخيرة”.

كرم كردي: مشتاركة لاعبي الأهلي والزمالك في البطولة العربية سبب الهزيمة

وتابع عضو الجبلاية، ” مشاركة لاعبي الأهلي والزمالك في البطولة العربية، لها دور كبير في الهزيمة، لاسيما وأنهم لم يحصلوا على قسط كافي من الراحة قبل انضمامهم إلي المعسكر”.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، نظيره الأوغندي في مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.