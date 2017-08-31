بالفيديو.. الغندور يهاجم رمضان صبحي

أعرب خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن إستياءه الشديد، بعد الأداء الذي ظهر به رمضان صبحي، المحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، اليوم مع المنتخب الوطني أمام أوغندا.

وقال الغندور خلال برنامجه التلفزيوني “كلام في الكورة” المذاع عبر فضائية ltc، ” إن رمضان صبحي عندما كان في الأهلي كان يشكل خطورة أكثر من الآن،مشيراً إلي أنه أصبح يفقد الكرة سريعاً “.

وتابع نجم الزمالك السابق، ” رمضان من اللاعبين المهارين القلائل في الدوري المصري، وكان يمتعنا بمهارته العالية، ومن المفترض أنه يلعب الآن في الدوري الإنجليزي أقوي دوري في العالم، ولكن أدائه يتراجع في كل وقت عن الآخر”.

وتلقي المنتخب الوطني هزيمة من نظيره الأوغندي في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم الخميس ، على ملعب مانديلا، بهدف دون رد.

يذكر أن المنتخب بعد هذه النتيجة تجمد رصيده عن النقطة الرابعة محتلاً المركز الثاني ، بينما تصدر المنتخب الأوغندي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة واحد بينما يتزيل المنتخب الكونغولي المجموعة بدون رصيد.