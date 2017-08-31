الأهلي يحيي ذكري وفاة عبد الوهاب: كم كنت مخلصاً لآخر الأوقات

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، على إحياء ذكري الراحل محمد عبد الوهاب، نجم المنتخب المصري والأهلي سابقاً.

ونشرت الصفحة صورة للاعب معلقاُ عليها، : “كم كنت مقاتلاً فى أصعب الأزمات … كم كنت نبيلاً فى كل العلاقات .. كم كنت مخلصاً لآخر الأوقات، كم اشتقنا إليك يا من ستدوم ذكراك .. اشتقنا إليك يا محمد يا عبد الوهاب”.

وتحل اليوم الخميس، الذكري الحادية عشر ، لوفاة اللاعب محمد عبد الوهاب، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق،والذي توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

نجوم الكرة يشاركون في جنازة عبد الوهاب

وشارك في تشيع جثمان عبد الوهاب العديد من نجوم الكرة المصرية، أمثال محمد أبو تريكة و وائل رياض شيتوس و إسلام الشاطر و محمد بركات، إلي مثواه الأخير.

ولعب عبد الوهاب للنادي الأهلي، ونجح في التتويج معه بالعديد من البطولات المحلية والإفريقية ، بالإضافة لانضمامه إلي المنتخب العسكري وساهم بشكل كبير في تتويج مصر بكأس العالم العسكرية عام 2005 ، بالإضافة للتتويجه مع المنتخب الأول بكأس الأمم الإفريقية 2006.