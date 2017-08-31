جماهير أوغندا تهين صلاح .. نصائح بصفقات أوغندية لأرسنال

توالت ردود أفعال جماهير أوغندا عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” بعد نجاح المنتخب الأوغندي في هزيمة المنتخب الوطني بهدف نظيف، خلال منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وأسفرت عن تصدر أوغندا للمجموعة بـ7 نقاط بفارق نقطة عن المنتخب المصري.

وأشادت جماهير منتخب أوغندا بمستوى فريقها مؤكدة أنه كان الجانب الأفضل مقارنةً بأداء لاعبي المنتخب المصري.

وعلق أحد المتابعين على الفرصة المهدرة من محمود كهربا، والتي حرمت المنتخب المصري من تسجيل هدف.

وطالب أخر بضرورة تخفيض أسعار ” تذاكر” اللقاء المقبل الذي سيجمع المنتخبين في ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم 5 سبتمبر القادم، من أجل ضمان تواجد حشد جماهيري كبير.

ورصد الحساب الرسمي لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي، نتيجة اللقاء موضحًا أن أحمد حجازي المحترف المصري بصفوف الفريق، شارك في المباراة كاملة، ورد أحد المتابعين ساخرًا، ماذا فعل المنتخب الأوغندي، فيما علق أخر على أداء حجازي موضحًا أنه صفقة مميزة لوست بروميتش وشبهه بالمحارب.

وسخر متابع أخر من ” محمد صلاح” المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي مغردًا :” أوغندا أظهرت للبريمرليج كيف تتعامل مع صلاح”، ورد أخر ” لا زلت أتساءل هل تواجد صلاح؟ ” ، وأجاب أخر :” والوسيمبي وضع صلاح بجعبته”.

ونصح أحد المتابعين فريق أرسنال بالتعاقد مع غودفري والوسيمبي لاعب المنتخب الأوغندي مشيرًا إلى نجحاه في إيقاف خطورة صلاح، الذي سبق وسجل في شباك أرسنال بالجولة الثالثة للبريمرليج بالموسم الجاري.

فيما ألمح أخر بضرورة إجراء أرسال لثلاثة تعاقدات لن تكلفه الكثير بضم الثلاثي الأوغندي إيمانويل أوكوي، فاروق ميا، وجوزيف أوشايا.

وتعددت التغريدات التي أشارت إلى أن المنتهخب الأوغندي جعل جماهيره تفتخر به بعد الفوز على المنتخب الوطني.