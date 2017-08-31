ليستر سيتي يوافق على انتقال محرز لتشيلسي

كشفت أحد الصحف الإنجليزية أن نادي ليستر سيتي وافق على عرض تلقاه من نادي تشيلسي بشأن التعاقد مع اللاعب رياض محرز وذلك في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وأدعت تقارير صحفية اليوم أن إدارة المنتخب الجزائري منحت محرز الإذن لمغادرة المعسكر التدريبي من أجل اتمام انتقاله إلى نادِ جديد، وانتشرت التكهنات منذ ذلك الوقت حول وجهته المستقبلية نظرًا لوجود أكثر من نادِ مثل برشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد وروما.

ووفقًا لما جاء في صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن بطل البريميرليج قدم عرضًا قيمته 45 مليون جنيه إسترليني لجلب اللاعب صاحب الـ26 عامًا إلى ستامفورد بريدج قبل انتهاء الميركاتو مساء اليوم، وأوضحت أن الثعالب وافقت على هذا العرض دون الكشف عن الموعد الرسمي لإعلان تلك الصفقة.