فيديو.. الحزن يخيم على بعثة المنتخب الوطني في أوغندا

خيم الحزن على بعثة المنتخب الوطني، في مقر إقامتهم في كامبالا ، عقب عودتهم من ملعب مباراة أوغندا ” استاد نيلسون مانديلا”، بعد خسارتهم من أوغندا، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

ورصدت قناة “أون سبورت”، لقطات لبعثة المنتخب فو وصولهم، وينتابهم حالة من الحزن، خاصة بعد الأداء الباهت أمام المنتخب الأوغندي، مما أدى إلى صعوبة الموقف لصعودهم كأس العالم في روسيا.

يذكر أن المنتخب المصري، لقى هزيمة من المنتخب الأوغندي، بهدف نظيف في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب “إيمانويل أوكوى”، كما قدم المنتخب المصري أداء باهت وغير متوقع أمام المنتخب الأوغندي.

وبعد هزيمة المنتخب المصري، يحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة الخمسة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد نقطة واحدة ويتزيل المجموعة الكونغو بلا نقطة.

يذكر أن المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر، قد صرح بأن المنتخب الوطني واجهة ظروف صعبة في المباراة، من أهمها صعوبة التأقلم على ملعب المباراة، موضحاً أنه مازال أمام المنتخب الوطني فرصة للصعود بكأس العالم روسيا 2018.