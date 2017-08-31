وائل جمعة عقب هزيمة الفراعنة أمام أوغندا: كوبر محتاج تغيرات في المباراة القادمة

علق مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وائل جمعة، على خسارة المنتخب المصري اليوم أمام المنتخب الأوغندي، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، قائلا “أداء غير مشرف”.

وطالب وائل جمعة، خلال تصريحاته لقناة ” بي ان سبورت” الفضائية، من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، مراجعة مبارة اليوم، وتفادي الأخطاء، في المباراة المقبلة والمقرر لها يوم الثلاثاء على استاد برج العرب.

وأوضح وائل جمعة، أن كوبر محتاج مراجعة بعض لاعبيه، مشيرا إلى أن كوبر يحتاج إلى المحمدي في المباراة القادمة، بالإضافة إلى عودة أحمد فتحي في مركزة الأساسي خط الوسط، كما كان في بطولة أمم أفريقيا في الجابون.

يذكر أن المنتخب المصري، لقى هزيمة من المنتخب الأوغندي، بهدف نظيف في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب “إيمانويل أوكوى”، كما قدم المنتخب المصري أداء باهت وغير متوقع أمام المنتخب الأوغندي.

وبعد هزيمة المنتخب المصري، يحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة الخمسة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد نقطة واحدة ويتزيل المجموعة الكونغو بلا نقطة.