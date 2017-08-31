أبو ريدة: ليس لدينا سوى الفوز في مباراة العودة

أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، أن الأمل لا يزال قائما، في التأهل إلي كأس العالم بروسيا، بشرط أن نحقق الفوز في مباراة العودة ببرج العرب بالإسكندرية.

وأضاف أبو ريدة خلال تصريحات صحفية، ” ليس لدينا أية بدائل سوى الفوز على أوغندا في مباراة العودة، والامل لا يزال قائماً لكننا نريد أن ندخل أنفسنا في حسابات معقدة، تجبرنا على الأعتماد على نتائحج الآخرين”.

وتابع، ” بالطبع أهدرنا فرضة عظيمة في تحقيق الفوز على أوغندا، في رأى كانت ستجعلنا اكثر قرابة من التأهل إلي مونديال روسيا”.

كان المنتخب الوطني قد تلقي هزيمة موجعة من نظيره الأوغندي في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ، على ملعب مانديلا، بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه نظيره الأوغندي في مباراة الإياب يوم 5 سبتمبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن المنتخب بعد هذه النتيجة تجمد رصيده عن النقطة الرابعة محتلاً المركز الثاني ، بينما تصدر المنتخب الأوغندي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة واحد بينما يتزيل المنتخب الكونغولي المجموعة بدون رصيد.