مدرب أوغندا: نطمح في تكرار الفوز على مصر في ملعبها

أكد موسيس باسينا المدير الفني لمنتخب أوغندا على وجود رغبة لديه وفريقه في تكررا الفوز على منتخب مصر في مباراة الثلاثاء المقبل في استاد برج العرب في الإسكندرية.

موسيس قال في تصريحات لقناة “بي إن سبورتس” بعد المباراة :”حققنا الفوز على مصر اليوم، لكننا نطمح في تكراره في مباراة الثلاثاء المقبل في أرض مصر، يجب علينا أن نعمل من أجل تحقيق هذا الفوز”.

أوغندا فاجئت مصر بالهزيمة الأولى في تصفيات كأس العالم 2018 بهدف نظيف لتنتزع منها صدارة المجموعة وتعقد موقفها في التصفيات قبل ثلاث جولات من النهاية.

مدرب أوغندا أضاف قائلاً: “لم يبدأ موسم الدوري في أوغندا وواجهنا خصم يلعب بقوة –مصر- لكننا حققنا ما أردناه من المباراة وهوتحقيق الفوز، لكن منذ الآن سيبدأ العمل على تحقيق فوز أخر في مصر”.

وأنهى موسيس باسينا قائلاً: “أود أن أشكر الجماهير التي دعمتنا في هذه المباراة وكانت من مفاتيح الفوز على مصر، وكذلك الاتحاد الأوغندي الذي منحني الفرصة والثقة لقيادة الفريق في هذه المباراة”.