فيديو.. أيمن يونس بعد هزيمة الفراعنة أمام أوغندا: “لاعيبة لايمتلكون أي رجولة”

شن نجم منتخب مصر والزمالك الأسيق ، أيمن يونس، هجوم حاد على لاعبي المنتخب المصري، بعد خسارتهم أمام المنتخب الأوغندي، بهدف نظيف، في إطار تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وقال أيمن يونس، خلال لقائه، في برنامج خاص روسيا 2018 والمذاع على قناة أون سبورت، إن لاعبي المنتخب لا يمتلكوا أي نخوة ولا رجولة، منتقدا سياسية كوبر في إدارة المباراة، وخاصة بدفع عمرو جمال بدلا من محمود كهربا.

وأوضح أيمن يونس، أن هيكتور كوبر، لم يقدم اي أداء خططي للمنتخب المصري، متسائلا أين الروح والرغبة عند لاعبي منتخب مصر، مؤكدا على أن جميع الإمكانيات كانت متاحة للفوز على المباراة.

يذكر أن المنتخب المصري، لقى هزيمة من المنتخب الأوغندي، بهدف نظيف في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب “إيمانويل أوكوى”، كما قدم المنتخب المصري أداء باهت وغير متوقع أمام المنتخب الأوغندي.

وبعد هزيمة المنتخب المصري، يحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة الخمسة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد نقطة واحدة ويتزيل المجموعة الكونغو بلا نقطة.