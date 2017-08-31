كوبر يكشف أسباب الخسارة أمام أوغندا

أكد الارجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، أن منتخب الفراعنة واجهة مباراة صعبة وأمام منافس قوي.

تلقى المنتخب المصري الهزيمة، مساء اليوم الخميس، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

كوبر يتحدث عن صعوبات مواجهة أوغندا

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب شاي أبو طبول مع حلول الدقيقة 51.

وقال كوبر عقب المباراة:” كانت مباراة صعبة في عدة أشياء، ولعل من أهمها صعوبة التأقلم على ملعب المباراة”.

وأضاف أنه رغم الخسارة لكن يزال هناك فرصة كبيرة للصعود، فالمباريات المقبلة تحمل 9 نقاط.

وأوضح أن محمود كهربا، قدم مباراة جيدة فهو لاعل موهوب على الرغم من مواجته لصعوبة في التسجيل.

وأشار إلى أنه المنتخب أمامه مواجهات صعبة، معربا عن أمنيته في حسم تلك المباريات لصالح الفراعنة

وبتلك النتيجة توقف رصيد المنتخب المصري عند 6 نقاط، بينما رفع المنتخب الأوغندي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب بالمجموعة.

ومن المقرر أن يعود منتخب مصر لمواجهة نظيره الأوغندي في الجولة الرابعة من التصفيات المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب.