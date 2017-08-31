مصر تسقط لأول مرة في تصفيات مونديال روسيا.. وتترك الصدارة لأوغندا

تلقى المنتخب المصري الهزيمة الأولى في تصفيات مونديال روسيا، مساء اليوم الخميس، على يد أوغندا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

أوغندا تضرب مصر بهدف وتتربع على صدارة المجموعة

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب شاي أبو طبول مع حلول الدقيقة 51.

وبتلك النتيجة توقف رصيد المنتخب المصري عند 6 نقاط، بينما رفع المنتخب الأوغندي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب بالمجموعة.

الشوط الأول كان قد انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف بين المنتخبين .

وشهدت الدقيقة الـ 14 أول محاولة من أصحاب الأرض، في ظل الاندفاع الهجومي منهم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور, كما أن الحضري حارس مرمى منتخب مصر تعرض لإصابة، لكنه استكمل المباراة.

ومع الوصول للدقيقة 30 لم يتمكن المنتخب المصري من تهديد نظيره الأوغندي، لتأتي بعدها فرصة هدف لاوغندا مع حلول الدقيقة 33وانقاذ من الحضري بعد عرضية من جهة اليسار ويقابلها اوكوي بستديدة علي الطاير داخل المنطقة وتصدي من الحضري على مرتين.

وحاول الفراعنة الدخول للمباراة في الدقيقة 35، لصنع بعض الفرص عن طريق التوغل في منطقة جزاء أوغندا، لكنها لم تسفر عن اى خطورة حقيقة.

والغى حكم المباراة هدفا لمحمد صلاح في الدقيقة 37بداعي التسلل بعد عرضية صلاح وتصل لتريزيجيه ويمررها عرضية ويقابلها كهربا ويسددها وتهز شباك اوغندا ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل.

وبعد فرصة صلاح زادت خطورة المنتخب المصري على مرمى نظيره الأوغندي، وحاولوا الضغط أكثر لتسجيل هدف التقدم.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، ليكتفي كل فريق بالخروج متعادلا بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر المنتخب الأوغندي اكثر شراسة وبرغبة حثيثة نحو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

وترجم المنتخب الأوغندي سيطرته لهدف في الدقيقة 51 عن طريق شاي ابو طبول، والذي استغل سوء مهارته في مراوغة دفاع مصر واسكان الكرة ف الشباكز

واجرى كوبر تبديل بإشراك المهاجم عمرو جمال بدلا من محمود كهربا في الدقيقة 67، اعقبه تغير اخر بخروج طارق حامد والدفع بصالح جمعة كحل أخير لتعديل الأوضاع.

وشكل المنتخب المصري ضغطا على نظيره الأوغندي خلال الثلث الأخير من عمر المباراة لكن دون جدوى في ظل التمركز الصحيح من جانب أصحاب الأرض.

وشهدت الدقائق الأخيرة مباراة سريعه وقوية في أخر ربع ساعه من اللقاء من جانب منتخب مصر.