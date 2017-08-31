فيديو..فرصة ضائعة من محمد صلاح وكهربا في مباراة مصر وأوغندا

أضاع المنتخب المصري، هدف مؤكد في شباك المنتخب الأوغندي، في إطار اللقاء الذي يجمعهما، في إطار تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

حيقق قام رمضان صبحي، في الدقيقة62، بعرضية رائعة لمحمد صلاح والذي قام بتسديدها في الرأس، ولكن قام حارس مرمى المنتخب الأوغندي بصدها، وبعدها ذهبت الكرة في اتجاه محمود كهربا، والذي أضاع الكرة مرة أخرى.

وبدأ المنتخب المصري تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح

الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا”.

وعلى الجانب الآخر بدأ المنتخب الأوغندي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى:دينيس ماسيند أونيانجو.

فى خط الدفاع، موشيد جوكو، جودنفري والسيمبي وإسحاق أسيندي ونيكولاس وادادا.

خط الوسط: حسن واسواو ،خالد أوتشو، أوشايا.

خط الهجوم: وأكواي، فاروق ميا، نيسيمباي.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة برصيد6 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط، ثن المنتخب الغاني برصيد نقطة واحدة، بينما يتزيل المجموعة الكونغو بلا نقطة.