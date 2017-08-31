أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر تجديد إعارة مهاجمه الغاني جون إنتوي إلى مصر المقاصة لمدة موسم جديد.

الشيخ يعود إلى الأهلي

وفي وقت سابق كان الأهلي قد أعار انتوي إلى المقاصة الموسم الماضي، ونجح في إحراز 10 أهداف مع الفريق بالدوري، بخلاف هدف كان أحرزه مع الأهلي.

ومن جانبه اكد عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، إنه أنهى إجراءات إعارة اللاعب إلى صفوف فريق مصر المقاصة لمدة عام، بعد موافقة الجهاز الفني ومجلس الإدارة.

وكان الأهلي قد استعاد أحمد الشيخ الذي كان معارا هو الآخر لفريق المقاصة، واستطاع أن يحصد لقب هداف الدوري برصيد 17 هدفا.

وحقق الأهلي الفوز على النصر، مساء أمس، بهدفين دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى انطلاق بطولة الدورى الممتاز وكذلك مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال افريقيا.